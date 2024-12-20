Протурецкая армия освободила и Кобани!

Флаг Сирии поднят на здании «исполнительного совета» «РПК/Демократические силы Сирии» в городе Айн аль-Араб (Кобани) на севере страны. Об этом сообщает находящаяся в Сирии в настоящее время репортерская группа haqqin.az.

Отметим, что командированные в Сирию сотрудники haqqin.az сообщали несколько дней назад о подготовке к началу операции по освобождению города Ракка, «крепости» террористической Рабочей партии Курдистана на востоке реки Евфрат. Также сообщалось, что город Айн аль-Араб, который курды называют «Кобани», также будет очищен от курдских террористов.