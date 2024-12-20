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Эрдоган заявил о контактах с аль-Джулани

15:16 561

Турция окажет помощь Сирии в создании институтов власти и подготовке конституции, а также уже начала консультации по этим вопросам с представителями новых сирийских властей, в том числе с их лидером Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Каира, где он в четверг принял участие в саммите «Исламской восьмерки» (D-8). Его высказывания приводит агентство Anadolu.

«В Сирии возникла новая картина. Тот факт, что [бывший президент Башар] Асад сейчас находится в России, свидетельствует о том, насколько значимыми оказались произошедшие события. Наши братья и сестры в Сирии сами будут принимать решения о своем будущем. Мы постараемся помочь им в том, каким должно быть государственное устройство, передать им наш опыт. Одним из важнейших шагов в восстановлении государства является подготовка конституции. По этой теме мы уже установили контакты с представителями новой сирийской администрации во главе с аль-Джулани», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также подтвердил намерения Анкары устранить исходящую с территории Сирии угрозу со стороны сил, связанных с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). «Мы направили (в Сирию) главу Национальной разведывательной организации (Ибрагима Калына). Наш министр иностранных дел (Хакан Фидан) с самого начала ведет диалог со всеми собеседниками по этому вопросу. «Мы покажем, что настало время ликвидировать существующие в Сирии террористические организации. Мы сделаем это для того, чтобы устранить любую угрозу с юга от наших границ», - отметил президент Турции.

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