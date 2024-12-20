Валютные средства от экспорта сельхозпродукции возвращаются в Азербайджан

В прокуратуру поступила информация от государственной таможенной службы о том, что ряд субъектов предпринимательства, экспортировавших различные виды продукции в зарубежные страны, не вернули валютные средства в Азербайджан. На основании этого были возбуждены уголовные дела и начато предварительное следствие.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, продолжаются меры по возврату в страну денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

По данным Генеральной прокуратуры, в результате мер, принятых районными прокуратурами Агдаша, Кюрдамира, Астары, Уджара, Апшерона, Хачмаза, Бейлагана, Хызы, Сабирабада, Геранбоя, Агстафы, а также города Мингячевира, удалось обеспечить возврат более 41,3 миллиона долларов США (по курсу соответствующего периода более 70,2 миллиона манатов) на счета уполномоченных банков страны.

Следственные органы продолжают процессуальные действия, направленные на возврат денежных средств, полученных в результате экспорта товаров и продукции, на счета уполномоченных банков Азербайджана.