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Бакинский суд решит судьбу убийц азербайджанцев

Инара Рафикгызы, собкор
15:35 187

Дело военных преступников-армян, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений, передано на рассмотрение председателю Бакинского военного суда Зейналу Агаеву.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, дата предварительного заседания суда пока не назначена.

Адвокат Адем Мамедов сообщил haqqin.az, что пострадавшими по делу признаны жертвы Ходжалинской трагедии, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 жителей города, включая 63 детей, 106 женщин и 70 пожилых людей. Полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей остались без одного из родителей. Ранения получили 487 человек — среди них 76 детей. 1275 человек были взяты в плен.

Кроме того, пострадавшими признаны жертвы Гаракендской трагедии. Напомним, что 20 ноября 1991 года вблизи села Гаракенд Ходжавендского района армянские военные преступники сбили военный вертолет, на борту которого находились ряд высокопоставленных лиц Азербайджана, включая государственного секретаря Тофика Исмаилова, генерального прокурора Исмета Гаибова, государственного советника и бывшего министра внутренних дел Мухаммеда Асадова. Всего погибли 22 человека.

Адвокат Мамедов также сообщил, что в список пострадавших включено имя его отца, шехида Первой Карабахской войны Магеррама Мамедова. Он заявил, что будет участвовать в суде в качестве правопреемника своего отца.

Напомним, что Магеррам Мамедов с 1987 по 1993 годызанимал должность председателя суда Зардабского района. 24 августа 1993 года он был убит армянскими военными преступниками.

Отмечается, что данное уголовное дело расследовалось в следственном управлении Генеральной прокуратуры. Обвиняемым предъявлены обвинения по 24 статьям уголовного кодекса, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

С 1987 года по 22 апреля 2024 года 1389 уголовных дел, связанных с частью совершенных преступлений, были объединены в одно производство. Расследование проводилось под руководством Генеральной прокуратуры Азербайджана с участием следователей Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры.

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