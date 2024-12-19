Эрдоган о конце эры РПК и вступлении Азербайджана в D-8

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что кадры из печально известной тюрьмы Седная, где замучали тысячи противников режима Башара Асада, «заставят стыдиться» тех граждан Турции, которые осуждали ввод турецких войск в Сирию и принятие сирийских беженцев. Об этом Эрдоган заявил в интервью журналистам на борту самолета по возвращении из поездки в Египет.

Он отметил, что после свержения режима в Сирии надежды террористической организации РПК/YPG не оправдались.

«Ожидания (Башара) Асада были другими, но они не сбылись. Мы продолжим помогать нашим братьям в Сирии в вопросах создания государственного устройства. Мы уже наладили связи с новым руководством Сирии, в том числе с господином аль-Джулани. Мы направили в Шам главу Национальной разведывательной организации (Ибрагима Калына), а наш министр иностранных дел (Хакан Фидан) с самого начала ведет активный диалог со всеми сторонами. Время нейтрализовать террористические организации, действующие в Сирии, настало.

Единственная цель этих группировок — служить интересам своих покровителей, и они обречены на изоляцию. Путь РПК/YPG завершен. С приходом господина Дональда Трампа к власти переговоры с США приобрели особенно важное значение. Россия заявила, что не планирует закрывать свои посольства и консульства в Сирии. Одна из вещей, которая меня радует, — это то, что как в исламском мире, так и на Западе все больше стран налаживают связи с господином аль-Джулани», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также сообщил, что Азербайджан был принят в Д-8, объединение развивающихся стран: «Мы хотим расширить нашу зону влияния, открыв Д-8 для новых членов и партнеров. В этом контексте мы приняли Азербайджан в качестве участника».