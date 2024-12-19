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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Эрдоган о конце эры РПК и вступлении Азербайджана в D-8

15:56 2470

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что кадры из печально известной тюрьмы Седная, где замучали тысячи противников режима Башара Асада, «заставят стыдиться» тех граждан Турции, которые осуждали ввод турецких войск в Сирию и принятие сирийских беженцев. Об этом Эрдоган заявил в интервью журналистам на борту самолета по возвращении из поездки в Египет.

Он отметил, что после свержения режима в Сирии надежды террористической организации РПК/YPG не оправдались.

«Ожидания (Башара) Асада были другими, но они не сбылись. Мы продолжим помогать нашим братьям в Сирии в вопросах создания государственного устройства. Мы уже наладили связи с новым руководством Сирии, в том числе с господином аль-Джулани. Мы направили в Шам главу Национальной разведывательной организации (Ибрагима Калына), а наш министр иностранных дел (Хакан Фидан) с самого начала ведет активный диалог со всеми сторонами. Время нейтрализовать террористические организации, действующие в Сирии, настало.

Единственная цель этих группировок — служить интересам своих покровителей, и они обречены на изоляцию. Путь РПК/YPG завершен. С приходом господина Дональда Трампа к власти переговоры с США приобрели особенно важное значение. Россия заявила, что не планирует закрывать свои посольства и консульства в Сирии. Одна из вещей, которая меня радует, — это то, что как в исламском мире, так и на Западе все больше стран налаживают связи с господином аль-Джулани», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также сообщил, что Азербайджан был принят в Д-8, объединение развивающихся стран: «Мы хотим расширить нашу зону влияния, открыв Д-8 для новых членов и партнеров. В этом контексте мы приняли Азербайджан в качестве участника».

Эрдоган о конце эры РПК и вступлении Азербайджана в D-8
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