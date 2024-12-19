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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Трампом

16:13 694

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что рассчитывает на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по Сирии после его вступления в должность. Как передает агентство Anadolu, об этом Эрдоган заявил журналистам своего пула по возвращении из Каира, где он принял участие в саммите «Исламской восьмерки» (D-8).

«На мой взгляд, Сирия займет очень прочное место в исламском мире, если создаст действительно стабильную структуру с этим новым образованием. Сегодня Сирию с населением более 30 млн человек нельзя игнорировать. Переговоры, которые мы проведем с Соединенными Штатами Америки после вступления в должность господина Дональда Трампа, очень важны…» - отметил он.

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