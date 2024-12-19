Крупный скандал между поляками и Орбаном

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В Варшаве возмутились решением Венгрии предоставить политическое убежище беглому бывшему заместителю министра юстиции Польши, депутату от оппозиционной партии «Право и справедливость» Марцину Романовскому. Этот шаг может привести к сильному ухудшению отношений между странами, сообщает Politico.

В издании отметили, что в Будапеште объявили о предоставлении убежища Романовскому в четверг, 19 декабря. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал это решение «недружественным шагом» со стороны правительства Венгрии. Помимо этого сегодня, 20 декабря, Польша вызвала венгерского посла.

«Мы считаем решение предоставить политическое убежище Марцину Романовскому, находящемуся в розыске по европейскому ордеру на арест, актом, враждебным Республике Польша и противоречащим элементарным принципам, обязательным для стран-членов Европейского союза. Оправдание этого решения якобы политическим преследованием является оскорблением для граждан и польских властей», - говорится в заявлении МИД Польши.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск сравнил правительство Венгрии с диктатурой Александра Лукашенко в Беларуси.

«Я не ожидал, что коррупционеры, спасающиеся от правосудия, в поисках убежища от правосудия могут выбирать между Лукашенко и Орбаном», - сказал он журналистам.

В Польше Романовскому выдвинули 11 обвинений в нецелевом использовании государственных средств, когда он был заместителем министра юстиции с 2019 по 2023 год, напомнили в издании. Летом парламент снял с него иммунитет, а в четверг суд выдал европейский ордер на его арест.

Позже Романовский записал обращение, в котором обвинил Туска и министра юстиции Адама Боднара в якобы незаконной узурпации власти. Он подчеркнул, что его неправомерно преследуют, добавили в издании.

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