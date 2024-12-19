Путин повышает ставки. Чем ответит Запад?

Владимир Путин на своей пресс-конференции в Москве предложил устроить соревнование между средствами противоракетной обороны Киева и его любимой с некоторых пор ракетой «Орешник», за что Владимир Зеленский на своей пресс-конференции в Брюсселе назвал российского президента неадекватным человеком и отморозком. На официальном сайте президента Украины слово «отморозок» было заменено на еще более хлесткий, непечатный синоним. Глава президентского Офиса Андрей Ермак по тому же поводу употребил выражение «старый сумасшедший кретин». Как-то не очень свидетельствует о стремлении одного и другого договариваться, правда?

В связи с грядущим через месяц приходом в Белый дом Дональда Трампа ширятся надежды, что это каким-то образом ускорит окончание войны между Россией и Украиной. Публичное выступление лидеров двух стран-участниц войны ярко и очень наглядно иллюстрирует готовность сторон к таким переговорам.

К тому же Путин заявил, что нет смысла договариваться с Зеленским из-за его нелегитимности, ведь тот пропустил конституционные сроки выборов. Вот появится новый, избранный по законной процедуре президент Украины, с ним и поговорим. Опустим все соображения насчет собственной легитимности Владимира Путина и не станем разъяснять в который раз конституционные основания, по которым во время войны в Украине запрещено проводить выборы. Остановимся лишь на простой логической конструкции: Москва вступит в переговоры с Киевом о мире на президентском уровне лишь после выборов в Украине, которые могут пройти только по окончании войны.

Еще раз. Чтобы у Владимира Путина появился собеседник в Украине, там должна закончиться война. Война может закончиться только тогда, когда будет достигнуто соглашение между президентами Украины и России, но нынешний не годится, потому что он для Путина нелегитимен. Никак не выходит у Данилы-мастера каменный цветок, если использовать известный мем.

Из пресс-конференции в Брюсселе узнаем, что Зеленский обсуждает с европейскими партнерами возможность размещения в Украине миротворческих сил. Там все на уровне глубокой теории, ничего сколько-нибудь практического пока нет, украинский президент на это указывает специально, чтобы не было лишних домыслов. Это те силы, которые должны будут, если дойдет до этого дело, гарантировать соблюдение сторонами условий мира или перемирия. Но появиться в Украине они могут только после заключения такого соглашения о мире или перемирии, и в соглашении должен быть соответствующий пункт. Но с чего вдруг Владимир Путин согласится на размещение в Украине войск НАТО, пусть и отдельных стран НАТО? Ведь это его базовая позиция изначально: напали, чтобы не допустить в Украину войска НАТО и саму Украину не отпустить в НАТО. Опять совсем на похоже на перспективную переговорную позицию.