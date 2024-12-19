Си Цзиньпин об отношениях с Азербайджаном
Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения, сообщает официальный сайт главы государства.
«На протяжении последних лет под нашим совместным руководством китайско-азербайджанские отношения, характеризующиеся интенсивностью контактов на высоком уровне, прочностью политического взаимодоверия и эффективностью сотрудничества на международной арене, продолжают успешно и стабильно развиваться.
Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений.
Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений на высоком уровне с новой отправной точки на благо народов двух стран», - говорится в письме.