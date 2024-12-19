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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Состоялось первое мероприятие проекта «Популяризация науки»

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17:33 500

В рамках проекта «Популяризация науки», запущенного UNEC с целью повышения привлекательности науки, а также интереса к науке среди молодого поколения первое мероприятие состоялось в Ленкоранском государственном университете (ЛГУ).

Принявшие участие в мероприятии проректор по науке и инновациям UNEC профессор Ровнаг Рзаев, советник ректора UNEC доцент Эльшан Багырзаде, руководитель Центра популяризации науки UNEC доцент Этибар Алиев выступили с речью в целях пропаганды научных знаний, достижений, новых научных направлений и повышения интереса к науке. В конце интересных презентаций были даны ответы на вопросы участников.

В завершение мероприятия поблагодарили ректора ЛГУ профессора Натига Ибрагимова за поддержку проекта и его проведение.

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