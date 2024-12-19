Азербайджанский военный подорвался на мине

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Нахчыване.

«20 декабря около 12:00 военнослужащий азербайджанской армии Салманов Зияд Ильгар оглу при выполнении служебно-боевых задач в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на азербайджано-армянской условной границе попал на противопехотную мину и получил ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в госпиталь. Опасности для его жизни нет. В связи с инцидентом проводится расследование», - сообщили в ведомстве.