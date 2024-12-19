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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Azercell представляет услугу AI Chat Bot: базируется на технологии ИИ

18:02 313

Новое решение оперативно отвечает на обращения клиентов в режиме 24/7

Лидирующий мобильный оператор страны Azercell представляет очередное новшество на телекоммуникационном рынке Азербайджана. Компания запускает инновационное решение AI Chat Bot, базирующееся на технологии искусственного интеллекта. Новый сервис интегрирован в мобильное приложение Azercell.

Начиная с сегодняшнего дня AI Chat Bot уже обеспечивает оперативное и бесперебойное обслуживание клиентов в разделе «Чат» приложения Azercell. Таким образом, новое решение, направленное на предоставление абонентам наилучшего клиентского опыта, отвечает на запросы в режиме 24/7. В настоящее время AI Chat Bot доступен только на платформе Android, но в ближайшее время появится и на устройствах с iOS. Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям необходимо обновить приложение.

Преимущества нового сервиса:

• Мгновенная обработка запросов;

• Значительное сокращение времени ожидания абонентов при обслуживании в онлайн-режиме;

• Предоставление абонентам более быстрых и точных ответов на обращения.

Помимо запуска AI Chat Bot, новая версия приложения включает специальный раздел, где абоненты могут оставлять свои предложения и пожелания для улучшения функционала.

Отметим, что в прошлом году Azercell первым на рынке представил услугу Виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта - AiCell, которая предоставляет полный спектр услуг на азербайджанском языке. AiCell самостоятельно обрабатывает множество запросов абонентов и при необходимости переадресовывает их на IVR или оператора. Коммуникационные функции и сервисные возможности обоих сервисов постоянно расширяются.

Azercell продолжает упрощать доступ своих абонентов к передовым технологиям, предлагая инновационные сервисы, которые делают их жизнь удобнее и насыщеннее.

Загрузите приложение Azercell прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами технологии искусственного интеллекта!

Для получения более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/

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