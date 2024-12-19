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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

В Баку задержали гражданина Ирана: оказался наркоторговцем

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18:08 628

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел при проведении оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков гражданина Ирана Рахмата Джабраилнежада (1978 г. р.).

В его доме полицейские обнаружили и изъяли большое количество героина, 450 таблеток метадона и электронные весы. Р.Джабраилнежад заявил, что получил наркотические средства из тайника на территории Ясамальского района и приобрел их с целью продажи. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

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