В Баку задержали гражданина Ирана: оказался наркоторговцем

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел при проведении оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков гражданина Ирана Рахмата Джабраилнежада (1978 г. р.).

В его доме полицейские обнаружили и изъяли большое количество героина, 450 таблеток метадона и электронные весы. Р.Джабраилнежад заявил, что получил наркотические средства из тайника на территории Ясамальского района и приобрел их с целью продажи. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.