Зеленский категоричен. А Фицо угрожает Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев не рассматривает возобновление соглашения с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Украина не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

«Мы не позволим им зарабатывать миллиарды ценой нашей крови. Но если предлагается экспорт не российского газа, а голубого топлива, принадлежащего другой стране, то мы можем это рассмотреть», - заявил накануне президент Украины.

В то же время, подчеркнул Зеленский, транзит будет возможен только в том случае, если Россия не получит за газ деньги».