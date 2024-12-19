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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Зеленский категоричен. А Фицо угрожает Украине

новость дополнена
18:25 1289

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев не рассматривает возобновление соглашения с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Украина не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

«Мы не позволим им зарабатывать миллиарды ценой нашей крови. Но если предлагается экспорт не российского газа, а голубого топлива, принадлежащего другой стране, то мы можем это рассмотреть», - заявил накануне президент Украины.

В то же время, подчеркнул Зеленский, транзит будет возможен только в том случае, если Россия не получит за газ деньги».

В ответ на это премьер-министр Словакии Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом. «Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – заявил он.

Фицо также не поддержал предложение Зеленского насчет возможности перегонять газ из России через Украину в случае, если Словакия не будет платить за него до окончания войны: «Дураков нет, чтобы давать нам газ бесплатно так».

Ранее в СМИ появлялась информация, что якобы обсуждается такой вариант сохранения транзита в Европу через украинскую ГТС, чтобы европейские компании закупали газ у Азербайджана, а Украина продолжала использовать эту инфраструктуру и получать доходы от нее.

Сообщалось, что Венгрия и Словакия приближаются к соглашению с Азербайджаном по поставкам природного газа в Европу после завершения транзитного договора между Россией и Украиной. Согласно коммерческому соглашению, азербайджанская SOCAR будет поставлять газ в Суджу на российско-украинской границе. Венгерская MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS дальше будут транспортировать газ в Европу. Для этого планируется использовать ту же сеть газопроводов, по которой сейчас российский газ поступает через Украину в Европейский Союз.

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