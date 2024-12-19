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Эрдоган: Пришло время...

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может осуществить непосредственное вмешательство в ситуацию в северных районах Сирии для устранения угрозы, которую Турция видит в курдских группировках YPG-PKKпередает AP со ссылкой на запись выступления президента перед группой журналистов.

«Мы покажем, что пришло время нейтрализовать террористические организации, действующие в Сирии. Мы сделаем это, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы, исходящие южнее наших границ», - заявил Эрдоган.

По его словам, обеспечение безопасности на границе с Сирией также поспособствует предотвращению вербовки новых боевиков террористической Рабочей партией Курдистана.

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