Эрдоган: Пришло время...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может осуществить непосредственное вмешательство в ситуацию в северных районах Сирии для устранения угрозы, которую Турция видит в курдских группировках YPG-PKK, передает AP со ссылкой на запись выступления президента перед группой журналистов.

«Мы покажем, что пришло время нейтрализовать террористические организации, действующие в Сирии. Мы сделаем это, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы, исходящие южнее наших границ», - заявил Эрдоган.

По его словам, обеспечение безопасности на границе с Сирией также поспособствует предотвращению вербовки новых боевиков террористической Рабочей партией Курдистана.