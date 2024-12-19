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Провал Блинкена в Азербайджане

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
19:10 438

Как известно, приоритетным направлением политики администрации Джо Байдена на Южном Кавказе было достижение мира между Азербайджаном и Арменией как часть стратегии США на ограничение влияния России в этом регионе. В частности, для достижения этой цели немало сил и времени потратил лично госсекретарь Энтони Блинкен. Хотя усилия эти в целом можно охарактеризовать как контрпродуктивные – миссия Блинкена провалилась, вашингтонская переговорная платформа перестала действовать еще с прошлого года, а переговоры между Баку и Ереваном по проекту мирного договора перешли в прямой формат.

Миссия Блинкена для достижения мира между Баку и Ереваном провалилась

Тем не менее, администрация США и лично президент Байден продолжали настойчивые усилия, направленные на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, которые продолжались даже в преддверии президентских выборов в США, закончившихся, как известно, поражением демократов.

В конце октября президент Джо Байден направил личное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну, призвав лидеров двух стран завершить до конца года работу над мирным соглашением. Байден даже направил в регион Майкла Карпентера, старшего представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, который доставил Алиеву и Пашиняну письма и предложения, связанные с возможными компромиссами по несогласованным пунктам проекта мирного договора.

Как известно, в результате прямых переговоров между Баку и Ереваном были согласованы 15 из 17 пунктов проекта. Что, собственно, и подтолкнуло Байдена призвать стороны к подписанию мирного договора до конца 2024 года.

Байден через Майкла Карпентера направил личное письмо Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну, чтобы призвать их подписать мирный договор до конца 2024 года

Напомним в этой связи: когда Байден лично вмешался в южнокавказские дела, его рейтинг кандидата в президенты США от Демократической партии стремительно падал, в то время как в победе Дональда Трампа сомнений практически не было. Принимая это во внимание, Байден, не сумевший остановить войну в секторе Газа и Ливане, видимо, решил до окончания срока своих полномочий добиться мира между Азербайджаном и Арменией и записать его в скудный актив своих дипломатических побед.

Однако свои коррективы внесли подготовка и проведение в Баку глобального климатического саммита COP29, из-за которого в переговорах между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении наступила пауза. Официально сообщивший об этом Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана по внешним связям, сказал тогда зарубежным журналистам, что переговоры будут продолжены уже после завершения работы COP29.

Но на прошедшем в начале декабря на Мальте ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ попытка госсекретаря США организовать переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении провалилась. Главным образом из-за пропагандистской кампании против проходившего в Баку форума СОР29, развязанной политическими кругами и средствами массовой информации США. В результате азербайджанская сторона отказалась от переговоров с армянскими коллегами с участием госсекретаря США.

Попытка госсекретаря США организовать переговоры между Байрамовым и Мирзояном на Мальте также провалилась

Тогда многим казалось, что на этом история неудавшейся миссии администрации Белого дома и лично Энтони Блинкена завершилась. Но, судя по всему, госсекретарь США хочет продолжить попытки в этом направлении. Об этом, в частности, сообщил накануне на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель. «Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном продолжает оставаться важной темой для Вашингтона и лично для госсекретаря», - подчеркнул представитель Госдепа.

На реплику одного из журналистов, в чем смысл дальнейших усилий Госдепартамента на Южном Кавказе, учитывая их «нулевые результаты», Патель ответил, что США «не зацикливаются на разочарованиях, а продолжают работать»: «Госсекретарь Блинкен отметил, что есть области, требующие упорной работы для достижения результатов. Это по-прежнему остается приоритетом для текущей администрации и госсекретаря, и мы будем продолжать работать до последнего дня нашего пребывания в должности».

Заявление Пателя прозвучало более чем странно еще и потому, что официальный Баку не скрывает, что абсолютно не заинтересован в сотрудничестве с нынешней администрацией США, срок полномочий которой истекает через месяц. Не говоря уже о том, что в Азербайджане не хотят ни прямого, ни косвенного участия Блинкена в мирных переговорах.

Любая помощь должна быть ненавязчивой, заявил президент Азербайджана в интервью Киселеву

В этой связи весьма характерна реплика президента Ильхама Алиева, прозвучавшая в интервью агентству «Россия сегодня». «Любая помощь должна быть ненавязчивой, - отметил лидер Азербайджана. – Чем в истории запомнится деятельность администрации Байдена? Многим чем, но, в том числе, своей навязчивостью. Они говорят нам: «Мы хотим вам помочь». А мы отвечаем: «Спасибо, не надо!». «Нет, а мы хотим!..». Вот у них есть такая структура, USAİD, которая хочет помогать, помогать, но почему-то не там, где нам нужно…».

В настоящее время официальный Баку сосредоточен на налаживании отношений с администрацией Трампа, которые должны основываться на принципе невмешательства США во внутренние дела Азербайджана и на сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес. В поздравительном письме Дональду Трампу президент Ильхам Алиев отметил успешное сотрудничество между США и Азербайджаном в период его первого президентского срока и выразил готовность его продолжить.

В настоящее время официальный Баку сосредоточен на налаживании отношений с администрацией Трампа

Таким образом, нет сомнений, что если США действительно захотят сыграть роль в достижении мира между Азербайджаном и Арменией, то в любом случае это произойдёт только при администрации президента Дональда Трампа.

Что же касается дипломатии администрации уходящего президента Джо Байдена в отношении Южного Кавказа, то в Баку ее считают не только крайне неудачной, но и полностью завершившейся историей в отношениях между США и Азербайджаном, возвращаться к которой нет ни малейшего смысла. Так что со стороны официального Баку любые попытки госсекретаря Блинкена реанимировать эту политику будут проигнорированы.

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