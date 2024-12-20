Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы

«Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты… Ракеты прилетели, массированный обстрел города», — сказал он. По словам Белоусова, всего зафиксировали около 15 попаданий.

По данным одних российских телеграм-каналов, по Рыльску ударили шестью ракетами ATACMS, других - из реактивной системы залпового огня HIMARS, применив более 13 снарядов. Ранены пять мирных жителей.

Местные жители сняли на видео кадры пожаров, возникших в городе. Baza пишет о пяти погибших. О погибших также сообщили Следственный комитет РФ и глава Курской области Александр Хинштейн, они не уточнили число погибших.

В результате массированного ракетного обстрела города Рыльска в Курской области есть погибшие мирные жители, их число пока неизвестно, сообщил Белоусов. Пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, Дом культуры, школа, пишет издание.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в телеграме, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу.

Украинская сторона не комментировала сообщения об обстреле.