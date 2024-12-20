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Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы

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19:28 2771

Украинские военные обстреляли город Рыльск Курской области РФ ракетами, сообщил РИА Новости глава Рыльского района Андрей Белоусов.

«Есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты… Ракеты прилетели, массированный обстрел города», — сказал он. По словам Белоусова, всего зафиксировали около 15 попаданий.

По данным одних российских телеграм-каналов, по Рыльску ударили шестью ракетами ATACMS, других - из реактивной системы залпового огня HIMARS, применив более 13 снарядов. Ранены пять мирных жителей.

Местные жители сняли на видео кадры пожаров, возникших в городе. Baza пишет о пяти погибших. О погибших также сообщили Следственный комитет РФ и глава Курской области Александр Хинштейн, они не уточнили число погибших.

В результате массированного ракетного обстрела города Рыльска в Курской области есть погибшие мирные жители, их число пока неизвестно, сообщил Белоусов. Пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, Дом культуры, школа, пишет издание.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в телеграме, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу.

Украинская сторона не комментировала сообщения об обстреле.

Рыльск — районный центр, в городе проживают чуть менее 15 тысяч человек, город находится примерно в 30 км от границы с Украиной.

Напомним, российские военные утром 20 декабря нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. По данным властей украинской столицы, жертвой удара стал один человек, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. Минобороны РФ заявило, что удар «высокоточным оружием большой дальности» был нанесен по конструкторскому бюро «Луч» и по «пункту управления СБУ» в Киеве. По утверждению ведомства, все цели были достигнуты.  Минобороны заявило, что этот удар стал ответом на удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по «Комбинату Каменский» в Ростовской области в среду, 18 декабря.

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