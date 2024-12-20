USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Иран заявил о своих убитых в Сирии военных советниках

19:42 1049

15 иранских военных советников погибли в ходе недавних боестолкновений в Сирии. Об этом заявил член парламентского комитета Ирана по внешней политике и национальной безопасности генерал КСИР Эсмаил Косари.

«Ранее мы заявляли, что будем поддерживать сирийскую армию до самого конца, поскольку ни армия, ни Башар Асад не могли бы выстоять в  одиночку. Вот почему мы не отзывали наших советников раньше», — утверждает Косари.

По словам представителя президиума иранского парламента Алирезы Салими, присутствие военных советников Ирана в Сирии якобы было направлено на борьбу с «Исламским государством», и Тегеран успешно справился с поставленной задачей, утверждает он.

Напомним, при боевых действиях в Сирии также погиб командующий корпусом иранских военных советников в Сирии генерал-майор КСИР Киюмарс Пурхашеми.

У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева
20:50 408
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
19:10 2944
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
14:10 3524
Ильхам Алиев принимает поздравления...
Ильхам Алиев принимает поздравления...
19:50 1411
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы добавлено видео
19:28 2774
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад?
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад? Главный вопрос
16:41 5015
Эрдоган: Пришло время...
Эрдоган: Пришло время...
18:41 3192
Зеленский категоричен. А Фицо угрожает Украине
Зеленский категоричен. А Фицо угрожает Украине новость дополнена
18:25 2672
У Яшара Алиева новая должность, а Тофик Мусаев стал постпредом Азербайджана при ООН
У Яшара Алиева новая должность, а Тофик Мусаев стал постпредом Азербайджана при ООН обновлено 18:15
18:15 3516
Эрдоган о конце эры РПК и вступлении Азербайджана в D-8
Эрдоган о конце эры РПК и вступлении Азербайджана в D-8
15:56 5149
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада видео; все еще актуально
03:58 12449

ЭТО ВАЖНО

У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева
20:50 408
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
19:10 2944
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
14:10 3524
Ильхам Алиев принимает поздравления...
Ильхам Алиев принимает поздравления...
19:50 1411
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы добавлено видео
19:28 2774
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад?
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад? Главный вопрос
16:41 5015
Эрдоган: Пришло время...
Эрдоган: Пришло время...
18:41 3192
Зеленский категоричен. А Фицо угрожает Украине
Зеленский категоричен. А Фицо угрожает Украине новость дополнена
18:25 2672
У Яшара Алиева новая должность, а Тофик Мусаев стал постпредом Азербайджана при ООН
У Яшара Алиева новая должность, а Тофик Мусаев стал постпредом Азербайджана при ООН обновлено 18:15
18:15 3516
Эрдоган о конце эры РПК и вступлении Азербайджана в D-8
Эрдоган о конце эры РПК и вступлении Азербайджана в D-8
15:56 5149
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада видео; все еще актуально
03:58 12449
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться