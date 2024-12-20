Иран заявил о своих убитых в Сирии военных советниках

15 иранских военных советников погибли в ходе недавних боестолкновений в Сирии. Об этом заявил член парламентского комитета Ирана по внешней политике и национальной безопасности генерал КСИР Эсмаил Косари.

«Ранее мы заявляли, что будем поддерживать сирийскую армию до самого конца, поскольку ни армия, ни Башар Асад не могли бы выстоять в одиночку. Вот почему мы не отзывали наших советников раньше», — утверждает Косари.

По словам представителя президиума иранского парламента Алирезы Салими, присутствие военных советников Ирана в Сирии якобы было направлено на борьбу с «Исламским государством», и Тегеран успешно справился с поставленной задачей, утверждает он.

Напомним, при боевых действиях в Сирии также погиб командующий корпусом иранских военных советников в Сирии генерал-майор КСИР Киюмарс Пурхашеми.