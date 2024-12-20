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Ильхам Алиев принимает поздравления...

19:50 1412

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В поздравительном письме говорится: «По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания. На протяжении последних лет под нашим совместным руководством китайско-азербайджанские отношения, характеризующиеся интенсивностью контактов на высоком уровне, прочностью политического взаимодоверия и эффективностью сотрудничества на международной арене, продолжают успешно и стабильно развиваться. Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса - одного пути». В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений на высоком уровне с новой отправной точки на благо народов двух стран».

Поздравительное письмо Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения поступило и от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, дорогой друг, от всей души поздравляю Вас с днем рождения. Приятно отметить, что братская Азербайджанская Республика под Вашим мудрым руководством играет все более значимую роль в тюркском мире, укрепляет свое лидерство в регионе и является надежным стратегическим партнером Республики Беларусь. С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках… Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия, удачи и неизменных побед во главе Азербайджанского государства», - говорится в письме.

Поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву поступили также от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (парламент Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова, председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, от главы Республики Дагестан РФ Сергея Меликова.

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