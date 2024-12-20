Теперь Илон Маск хочет «организовать ультраправую революцию на Западе»

Как сообщает BBC, его заявление прозвучало за два месяца до выборов в Германии, назначенных на февраль следующего года. «Только АдГ может спасти Германию», — написал Маск в своем аккаунте в Х, комментируя ход предвыборной кампании в стране.

Кандидат от партии на пост канцлера Алиса Вейдель в ответ заявила, что Маск совершенно прав в своих суждениях.

По данным опросов, за два месяца до выборов АдГ занимает второе место в рейтинге партий с 19% поддержки избирателей. На первом месте консервативный альянс ХДС/ХСС с более чем 30% голосов.

Все партии немецкого парламента уже исключили возможность создания коалиции с АдГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился с мнением Маска, что только вероятный приход к власти «Альтернативы для Германии» (АдГ) может «спасти» ФРГ.

«У нас свобода выражения мнения. Она действует и в отношении мультимиллиардеров. Но свобода выражения мнения означает и то, что можно говорить вещи, которые не являются правильными и не содержат хорошего политического совета», - заявил Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. По словам канцлера, Маск может выражать свое мнение, но «все демократические партии Германии смотрят на это по-другому».

BBC отмечает, что в последнее время Маск поддерживает многих крайне правых популистов как в США, так и Европе. Он сыграл большую роль в предвыборной кампании Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в ноябре этого года. На предвыборную кампанию Дональда Трампа Маск потратил почти 120 млн долларов. В новой администрации Трампа Маск возглавит «Департамент эффективности правительства», аббревиатура этого названия обыгрывает название криптовалюты DOGE, которую он активно продвигает.

«Мания величия Маска быстро растет. Он явно пытается организовать крайне правую революцию во всем западном мире. Теперь он поддерживает АдГ. До этого поддержал Reform UK. Он является доминирующей фигурой в мире Трампа. И явно поддержит Ле Пен», — написал в соцсети Х известный британский журналист, колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

На этой неделе стало известно, что британская правая партия Reform UK ведет переговоры о финансовой помощи с Илоном Маском. Ее лидер Найджел Фарадж был одним из инициаторов и вдохновителей брексита — выхода Великобритании из состава ЕС.

В Германии службы государственной безопасности предупредили, что предстоящие федеральные выборы могут стать объектом целенаправленной кампании по дезинформации не только со стороны России, но и со стороны США, сообщала немецкая Deutsche Welle.