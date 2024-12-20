В Азербайджане стартовали продажи нового гибридного кроссовера Haval Jolion Pro

В начале декабря 2024 года на автомобильный рынок Азербайджана поступил новый Haval Jolion Pro – гибридный кроссовер с передовыми технологиями и доступной ценой. При единовременной оплате стоимость автомобиля составляет всего 40 900 AZN, что делает его одним из самых выгодных предложений в сегменте гибридных SUV среди всех официальных дилеров страны.

Технические характеристики Haval Jolion Pro оснащен гибридной силовой установкой, которая включает: 1,5-литровый атмосферный двигатель и электрическую батарею ,

и , Общая мощность системы: 190 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Особенностью автомобиля является бесступенчатая трансмиссия DHT, специально разработанная для гибридных моделей. Эта технология позволяет автоматически переключаться между тремя режимами движения – электрическим, гибридным и режимом ДВС. Экономичный расход топлива : всего 5,1 л на 100 км пути.

: всего пути. Топливо: бензин марки АИ-92 и выше. Кроссовер построен на инновационной платформе L.E.M.O.N, которая сочетает в себе легкость конструкции, повышенную прочность и улучшенную безопасность. Благодаря этому, Haval Jolion Pro получил 5 звезд на краш-тестах авторитетной программы ANCAP.

Дизайн и интерьер Экстерьер нового Haval Jolion Pro выполнен в современном спортивном стиле, который ориентирован на молодую аудиторию. Обновленная световая оптика и задние фонари в монобровном стиле,

Спойлеры и решетка радиатора новой формы,

Элементы, подчеркивающие динамичный облик автомобиля. Интерьер автомобиля отличается дизайном с акцентом на комфорт водителя. Приборная панель наклонена в сторону водителя, а оснащение включает: Функции въезда и выезда с парковки,

Мониторы с большой диагональю,

Подогрев руля и лобового стекла

Подогрев и вентиляция сидений.

HUD-дисплей с виртуальной проекцией данных на лобовое стекло,

Современные системы детекторов движения и камер.

Гибкие кредитные условия Официальный дилер ЗАО "AzerbaijanAutomobiles" предлагает выгодные условия покупки автомобиля: Минимальный первоначальный взнос : от 10% стоимости,

: от стоимости, Максимальный срок кредитования/лизинга: до 60 месяцев (5 лет). Гарантия Компания предоставляет 8-летнюю гарантию (или 160 000 км) на гибридную линейку кроссоверов, завезенных в Азербайджан официальным дилером.