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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

В Азербайджане стартовали продажи нового гибридного кроссовера Haval Jolion Pro

20:15 851

В начале декабря 2024 года на автомобильный рынок Азербайджана поступил новый Haval Jolion Pro – гибридный кроссовер с передовыми технологиями и доступной ценой. При единовременной оплате стоимость автомобиля составляет всего 40 900 AZN, что делает его одним из самых выгодных предложений в сегменте гибридных SUV среди всех официальных дилеров страны.

Технические характеристики

Haval Jolion Pro оснащен гибридной силовой установкой, которая включает:

  • 1,5-литровый атмосферный двигатель и электрическую батарею,
  • Общая мощность системы: 190 л.с. и 375 Нм крутящего момента.

Особенностью автомобиля является бесступенчатая трансмиссия DHT, специально разработанная для гибридных моделей. Эта технология позволяет автоматически переключаться между тремя режимами движения – электрическим, гибридным и режимом ДВС.

  • Экономичный расход топлива: всего 5,1 л на 100 км пути.
  • Топливо: бензин марки АИ-92 и выше.

Кроссовер построен на инновационной платформе L.E.M.O.N, которая сочетает в себе легкость конструкции, повышенную прочность и улучшенную безопасность. Благодаря этому, Haval Jolion Pro получил 5 звезд на краш-тестах авторитетной программы ANCAP.

Дизайн и интерьер

Экстерьер нового Haval Jolion Pro выполнен в современном спортивном стиле, который ориентирован на молодую аудиторию.

  • Обновленная световая оптика и задние фонари в монобровном стиле,
  • Спойлеры и решетка радиатора новой формы,
  • Элементы, подчеркивающие динамичный облик автомобиля.

Интерьер автомобиля отличается дизайном с акцентом на комфорт водителя. Приборная панель наклонена в сторону водителя, а оснащение включает:

  • Функции въезда и выезда с парковки,
  • Мониторы с большой диагональю,
  • Подогрев руля и лобового стекла
  • Подогрев и вентиляция сидений.
  • HUD-дисплей с виртуальной проекцией данных на лобовое стекло,
  • Современные системы детекторов движения и камер.

Гибкие кредитные условия

Официальный дилер ЗАО "AzerbaijanAutomobiles" предлагает выгодные условия покупки автомобиля:

  • Минимальный первоначальный взнос: от 10% стоимости,
  • Максимальный срок кредитования/лизинга: до 60 месяцев (5 лет).

Гарантия

Компания предоставляет 8-летнюю гарантию (или 160 000 км) на гибридную линейку кроссоверов, завезенных в Азербайджан официальным дилером.

Контакты и запись на тест-драйв

Автосалон Haval расположен по адресу:

  • проспект Бабека, 282
  • Телефон: *7999, +994 55 678 24 24
  • WhatsApp: +994 55 678 24 24

Официальный сайт: haval.az

Запись на тест-драйв: haval.az/az/home/testdrive

Haval Jolion Pro – это сочетание современных технологий, высокого уровня безопасности и доступной цены для комфортного передвижения по дорогам Азербайджана.

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