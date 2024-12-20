В Азербайджане стартовали продажи нового гибридного кроссовера Haval Jolion Pro
В начале декабря 2024 года на автомобильный рынок Азербайджана поступил новый Haval Jolion Pro – гибридный кроссовер с передовыми технологиями и доступной ценой. При единовременной оплате стоимость автомобиля составляет всего 40 900 AZN, что делает его одним из самых выгодных предложений в сегменте гибридных SUV среди всех официальных дилеров страны.
Технические характеристики
Haval Jolion Pro оснащен гибридной силовой установкой, которая включает:
- 1,5-литровый атмосферный двигатель и электрическую батарею,
- Общая мощность системы: 190 л.с. и 375 Нм крутящего момента.
Особенностью автомобиля является бесступенчатая трансмиссия DHT, специально разработанная для гибридных моделей. Эта технология позволяет автоматически переключаться между тремя режимами движения – электрическим, гибридным и режимом ДВС.
- Экономичный расход топлива: всего 5,1 л на 100 км пути.
- Топливо: бензин марки АИ-92 и выше.
Кроссовер построен на инновационной платформе L.E.M.O.N, которая сочетает в себе легкость конструкции, повышенную прочность и улучшенную безопасность. Благодаря этому, Haval Jolion Pro получил 5 звезд на краш-тестах авторитетной программы ANCAP.
Дизайн и интерьер
Экстерьер нового Haval Jolion Pro выполнен в современном спортивном стиле, который ориентирован на молодую аудиторию.
- Обновленная световая оптика и задние фонари в монобровном стиле,
- Спойлеры и решетка радиатора новой формы,
- Элементы, подчеркивающие динамичный облик автомобиля.
Интерьер автомобиля отличается дизайном с акцентом на комфорт водителя. Приборная панель наклонена в сторону водителя, а оснащение включает:
- Функции въезда и выезда с парковки,
- Мониторы с большой диагональю,
- Подогрев руля и лобового стекла
- Подогрев и вентиляция сидений.
- HUD-дисплей с виртуальной проекцией данных на лобовое стекло,
- Современные системы детекторов движения и камер.
Гибкие кредитные условия
Официальный дилер ЗАО "AzerbaijanAutomobiles" предлагает выгодные условия покупки автомобиля:
- Минимальный первоначальный взнос: от 10% стоимости,
- Максимальный срок кредитования/лизинга: до 60 месяцев (5 лет).
Гарантия
Компания предоставляет 8-летнюю гарантию (или 160 000 км) на гибридную линейку кроссоверов, завезенных в Азербайджан официальным дилером.
Контакты и запись на тест-драйв
Автосалон Haval расположен по адресу:
- проспект Бабека, 282
- Телефон: *7999, +994 55 678 24 24
- WhatsApp: +994 55 678 24 24
Официальный сайт: haval.az
Запись на тест-драйв: haval.az/az/home/testdrive
Haval Jolion Pro – это сочетание современных технологий, высокого уровня безопасности и доступной цены для комфортного передвижения по дорогам Азербайджана.