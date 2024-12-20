На восточном берегу реки Евфрат, богатом энергоресурсами и водными запасами, продолжает нарастать напряженность. Вооруженное противостояние между оппозиционной Сирийской национальной армией (СНА), которую поддерживает Турция, и находящимися под защитой США отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС), напрямую подчиняющихся террористической организации РПК/ОНС, достигло своего пика. Операция сирийской оппозиции против режима Асада, организованная в небольшом районе Идлиба, где оппозиционеры правят уже десять лет, привела к возникновению в этом регионе новых реалий. Есть все основания утверждать, что продвижение к Дамаску 20-тысячной армии «Хайят Тахрир аш-Шам» и начало операций 70-тысячной Сирийской национальной армии против боевиков РПК/ОНС на северо-востоке страны были спланированы заранее.

Американо-российская «рокировка» в Кобани После изгнания террористов РПК/ОНС с западного берега Евфрата баланс сил в регионе изменился. Восточный берег временно стал границей между новой администрацией сирийской оппозиции и оставшимися в регионе формированиями РПК/ОНС. Вопреки сочинскому соглашению 2019 года между Турцией и Россией, по которому Москва обязалась вывести подразделения боевиков РПК/ОНС из этой зоны на 30 километров вглубь территории, курдские террористы продолжают удерживать позиции в этом районе. После смены власти в Сирии российские войска начали концентрироваться на авиабазе Хмеймим в Латакии, из-за чего на прошлой неделе Россия покинула базу в Кобани, что привело к предсказуемому развитию событий - освободившиеся позиции были моментально заняты военнослужащими США, которые просто сменили российские флаги на американские. В данный момент ВВС США проводят регулярные разведывательные полеты над Айн-эль-Арабом. По словам Мазлума Абди, одного из командиров РПК/ОНС, если американцы возьмут эту зону под свой контроль, курды будут готовы отступить от города на 30 километров. Однако Анкара, получившая от смены власти в Сирии значительные преимущества, не намерена рассматривать предложения Абди, числящегося в розыске как один из лидеров террористов. Турция предпочитает обсуждать ситуацию на северо-востоке Сирии со своим союзником по НАТО — США.

В конце прошлой недели Сирийская национальная армия (СНА) освободила от боевиков РПК/ОНС водохранилище Тишрин, обеспечивающее 70 процентов водных ресурсов страны. Это стало возможным после успешной операции по зачистке района Манбидж. И, наконец, в ночь с понедельника на вторник, после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару, четырехдневное перемирие было сорвано, и боевые столкновения между СНА и РПК/ОНС возобновились. После того как армия Асада сдала боевикам РПК/ОНС город Дейр-эз-Зор, началось восстание арабских племен. Когда силы оппозиции направились к городу, США помогли террористам РПК/ОНС из Дейр-эз-Зора перебраться на восточный берег Евфрата. Одновременно самолет ВВС США уничтожил мост Хатла через Евфрат, чтобы помешать оппозиционным силам пересечь реку и продолжить наступление. На фоне продолжающихся столкновений между СНА и ХТШ с одной стороны и РПК/ОНС - с другой, Турция продолжает периодически вмешиваться в события в этом регионе. Несколько дней назад армия Турции нанесла беспилотниками удары по целям РПК/ОНС в Ракке, расположенной примерно в 90 километрах к югу от границы, а артиллерия турок оказывает поддержку операциям СНА против террористов.