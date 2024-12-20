Шестой орден Маргариты Симоньян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Согласно указу, награда пропагандистке Симоньян вручена за «большой вклад в развитие отечественной журналистики и активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени стал шестым в списке государственных наград Симоньян. Ранее она была удостоена «Ордена Дружбы» (дважды), «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени, «Ордена Александра Невского» и «Ордена Почета».

В сентябре Министерство финансов США ввело санкции против «РИА Новости», телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» за вмешательство в президентские выборы в США. Санкции коснулись и Маргариты Симоньян, а также топ-менеджеров медиагруппы.