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Шестой орден Маргариты Симоньян

21:03 1688

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, награда пропагандистке Симоньян вручена за «большой вклад в развитие отечественной журналистики и активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени стал шестым в списке государственных наград Симоньян. Ранее она была удостоена «Ордена Дружбы» (дважды), «Ордена за заслуги перед Отечеством» IV степени, «Ордена Александра Невского» и «Ордена Почета».

В сентябре Министерство финансов США ввело санкции против «РИА Новости», телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» за вмешательство в президентские выборы в США. Санкции коснулись и Маргариты Симоньян, а также топ-менеджеров медиагруппы.

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