Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал союзникам, что американская сторона продолжит военную помощь Украине после его инаугурации, сообщает Finacial Times.

Три источника издания, осведомленные с ходом переговоров с западными политиками, сообщили изданию, что Трамп намерен после своей инаугурации продолжить военные поставки США в Украину. Издание отмечает, что такой шаг также поможет союзникам США, которые в последнее время обеспокоены тем, что им придется помогать Украине без поддержки Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправит Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и NASAMS, которые должны прибыть в ближайшие недели. Такое решение принято в ответ на активизацию российских атак БПЛА на Украину. Дополнительное оружие, по мнению источников, также даст Украине более сильную позицию на возможных переговорах с РФ. По словам одного из американских чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в ПВО до конца 2024 года.