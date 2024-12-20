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Ильхам Алиев направил письма Эрдогану, Пезешкиану и Шахбазу Шарифу

21:29 1120

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором выразил глубокую благодарность братской стране и лично Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации «Исламская восьмерка» (D-8) во время прошедшего 19 декабря 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Каире.

Ильхам Алиев также направил письмо президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в котором поблагодарил его за поддержку вступления Азербайджана в «Исламскую восьмерку».

Письмо с благодарностью Ильхам Алиев также направил премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу.

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