Ильхам Алиев направил письма Эрдогану, Пезешкиану и Шахбазу Шарифу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором выразил глубокую благодарность братской стране и лично Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации «Исламская восьмерка» (D-8) во время прошедшего 19 декабря 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Каире.

Ильхам Алиев также направил письмо президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в котором поблагодарил его за поддержку вступления Азербайджана в «Исламскую восьмерку».

Письмо с благодарностью Ильхам Алиев также направил премьер-министру Исламской Республики Пакистан Мухаммаду Шахбазу Шарифу.