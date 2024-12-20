Более 100 наград от международных организаций: в Минтруда подводят итоги года

Об этом было заявлено на очередном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Успехи социальных реформ, проводимых в Азербайджане за последние годы, высоко оцениваются на международном уровне. В текущем году эти достижения были удостоены более 100 наград от международных организаций.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что социальные реформы, проводимые в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, не только укрепляют систему социальной защиты, но и способствуют широкому применению инновационных решений и современных технологий в системе государственных социальных услуг. Он подчеркнул, что инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой концепция DOST создает условия для предоставления социальных услуг через принцип «единого окна», с полной прозрачностью, оперативностью и ориентированностью на удовлетворенность граждан.

Было отмечено, что успехи социальных реформ, включая модель DOST и механизмы проактивных услуг, признаны международными организациями как передовой опыт. Число стран, проявляющих интерес к применению этих практик, продолжает расти. Также было заявлено, что работа по популяризации и экспорту успешного опыта социальных реформ на международном уровне будет продолжена.

На заседании сообщили, что связи министерства с авторитетными международными организациями и соответствующими структурами других стран продолжили расширяться в этом году, также подписан ряд новых документов о сотрудничестве. Отмечено, что в рамках крупнейшего глобального мероприятия COP29, успешно организованного в Азербайджане, широко обсуждались вопросы развития достойных зеленых рабочих мест для всех в процессе справедливого перехода к зеленой экономике. Представители ряда стран, участвовавшие в мероприятии, ознакомились с инновационными достижениями Азербайджана в социальной сфере, центрами DOST, а также центром инклюзивного развития и творчества DOST.

Были обсуждены работы, связанные с приемом граждан и обработкой их обращений. Сообщается, что за 11 месяцев этого года министерство и его структуры приняли более 1 миллиона 750 тысяч граждан, из которых около 120 тысяч были приняты руководителями аппарата, структур и местных подразделений министерства, остальные — в приемных кабинетах и центрах DOST. В этот период обработано 468,6 тысячи письменных и электронных обращений, 81,1 тысячи сообщений через социальные сети и 1,5 миллиона звонков через call-центр «142».

Отмечена работа министерства по обеспечению общественного участия, сотрудничеству с институтами гражданского общества и СМИ, а также в сфере социальной информированности. Подчеркнуто, что реформы, нововведения, мероприятия по социальной защите и занятости широко освещаются через пресс-конференции, брифинги, интервью и медиа-туры. Также развиваются медийные ресурсы министерства, включая деятельность DOST TV.

Рассмотрены работы в области усыновления и альтернативной опеки. Сообщается, что за 11 месяцев этого года был усыновлен 151 ребенок, а с момента передачи управления усыновлением министерству 1 ноября 2019 года — около 670 детей. Отмечено внедрение модели «Опекающая семья», в рамках которой 28 детей уже переданы в такие семьи.

Были обсуждены мероприятия в области занятости, разработки профессиональных и квалификационных стандартов, стратегического планирования и внедрения инноваций. Сообщается, что утверждено еще 22 профессиональных и квалификационных стандарта.