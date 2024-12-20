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23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси

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Очередной митинг-протест проходит у здания парламента в Тбилиси, проспект Руставели перекрыт.

Как и в последние дни, сегодня также основную часть протестующих составили участники различных шествий, которые прошли по центральным улицам к зданию парламента. Акция проходит мирно, у парламента не дежурят правоохранители.

По данным грузинских СМИ, на 23-ю вечернюю акцию у парламента страны собралось внушительное число митингующих.

Митинги в Тбилиси в любую погоду проходят ежедневно, без трибуны и ораторов.

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