23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси

Очередной митинг-протест проходит у здания парламента в Тбилиси, проспект Руставели перекрыт.

Как и в последние дни, сегодня также основную часть протестующих составили участники различных шествий, которые прошли по центральным улицам к зданию парламента. Акция проходит мирно, у парламента не дежурят правоохранители.

По данным грузинских СМИ, на 23-ю вечернюю акцию у парламента страны собралось внушительное число митингующих.

Митинги в Тбилиси в любую погоду проходят ежедневно, без трибуны и ораторов.