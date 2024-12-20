В Германии опровергли: нет никакой «мирной миссии» Шольца
Информация в СМИ о планах канцлера Германии Олафа Шольца отправиться в ближайшие дни в Москву с «мирной миссией» не соответствует действительности, заявил ТАСС представитель правительства ФРГ.
Ранее о подобный планах немецкого канцлера писало издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
«Сообщения о предполагаемых планах поездки канцлера в Россию являются вымыслом»,— заявил собеседник агентства.
* * * 20 декабря 22:48
В оппозиционной партии Германии «Христианско-демократический союз» (ХДС) «ходят слухи» о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшие дни отправиться в Москву с «мирной миссией».
Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
В частности, о возможной поездке канцлера в Москву сказал член Восточного комитета германской экономики.
«Член ХДС наклоняется вперед и шепчет, что на прошлой неделе он услышал очень, очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики, у которого на протяжении десятилетий были прекрасные контакты с Кремлем. И там, в Восточном комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится с «мирной миссией» в Москву»,— сообщил Der Spiegel.
По словам собеседника газеты, у него нет данных, которые бы подтвердили информацию о готовящейся поездке Шольца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил ТАСС, что Кремль не получал запросов на визит немецкого канцлера в Россию.
В последний раз Олаф Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 года.