В Германии опровергли: нет никакой «мирной миссии» Шольца

Ранее о подобный планах немецкого канцлера писало издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Информация в СМИ о планах канцлера Германии Олафа Шольца отправиться в ближайшие дни в Москву с «мирной миссией» не соответствует действительности, заявил ТАСС представитель правительства ФРГ.

Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

В оппозиционной партии Германии «Христианско-демократический союз» (ХДС) «ходят слухи» о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца в ближайшие дни отправиться в Москву с «мирной миссией».

В частности, о возможной поездке канцлера в Москву сказал член Восточного комитета германской экономики.

«Член ХДС наклоняется вперед и шепчет, что на прошлой неделе он услышал очень, очень интересную историю. Его старый знакомый и его компания являются членами Восточного комитета германской экономики, у которого на протяжении десятилетий были прекрасные контакты с Кремлем. И там, в Восточном комитете, твердо убеждены, что канцлер в ближайшие дни отправится с «мирной миссией» в Москву»,— сообщил Der Spiegel.

По словам собеседника газеты, у него нет данных, которые бы подтвердили информацию о готовящейся поездке Шольца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил ТАСС, что Кремль не получал запросов на визит немецкого канцлера в Россию.

В последний раз Олаф Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 года.