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Супруга Асада в Москве лечится от рецидива рака

20 декабря 2024, 22:57 1305

Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада за несколько недель до его побега начала лечение от рецидива рака в Москве.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Асад встретился с супругой после того, как прилетел в российскую столицу. В Москве также находятся ее мать и отец Фаваз аль-Ахрас, отмечает издание. Вместе с Асадами, по данным FT, в Москве находится их дочь Зейн, которая училась в Университете Сорбонны Абу-Даби. В начале декабря старший сын Асада Хафез защитил кандидатскую диссертацию в МГУ.

Асме Асад 49 лет. Родилась в Лондоне, у нее двойное гражданство. Семья бывшей первой леди родом из сирийского города Хомс. Отец — кардиолог, мать — дипломат. Асма окончила Королевский колледж Лондона. В 2000 году уехала в Сирию, где встретилась с будущим мужем.

В мае 2024 года у Асмы Асад обнаружили острый миелоидный лейкоз. До этого, в августе 2018 года, у экс-первой леди Сирии нашли рак груди на ранней стадии, она лечилась в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года ей удалили опухоль. В августе того же года первая леди сообщила, что выздоровела.

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