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Трагедия на рождественской ярмарке в Германии: есть жертвы

видео; обновлено 00:14
00:14 1712

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщает агентство dpa.

По его данным, находившийся за рулем машины мужчина задержан.

Как передает медиакомпания MDR со ссылкой на полицию, погиб как минимум один человек. Координационный центр экстренных служб Магдебурга сообщил, что число пострадавших составляет «от 60 до 80 человек».

Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt («Старый рынок») в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.

По словам пресс-секретаря правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе, которого цитирует dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге «вероятно, был террористическим нападением». MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф направляется в Магдебург.

* * * 20 декабря 23:30

Власти федеральной земли Саксония-Анхальт считают терактом наезд автомобиля на людей на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителя регионального кабмина Маттиаса Шуппе.

По ее данным, водитель направил машину прямо на посетителей рынка. Как пишет MDR, по всей видимости, есть погибшие и «много пострадавших». Власти просят людей избегать центра города.

Новостной портал t-online сообщил ранее, что погибли как минимум 11 человек, пострадали около 60. По его данным, в людей врезались два автомобиля. Подтверждения пока нет.

* * * 23:10

Несколько автомобилей въехали в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге.

Предварительно, погибли 11 человек и еще 60 пострадали, сообщает T-Online.

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