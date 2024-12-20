Трагедия на рождественской ярмарке в Германии: есть жертвы

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщает агентство dpa.

По его данным, находившийся за рулем машины мужчина задержан.

Как передает медиакомпания MDR со ссылкой на полицию, погиб как минимум один человек. Координационный центр экстренных служб Магдебурга сообщил, что число пострадавших составляет «от 60 до 80 человек».

Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt («Старый рынок») в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.

По словам пресс-секретаря правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе, которого цитирует dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге «вероятно, был террористическим нападением». MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф направляется в Магдебург.