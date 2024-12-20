Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в азербайджанской госнефтекомпании SOCAR.

Россия и Украина не достигли соглашения, которое пытался своим посредничеством обеспечить Азербайджан, относительно продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.

Европейский союз и Украина обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с Россией по соглашению, срок которого истекает в конце этого года.

Накануне, во время прямой линии, президент РФ Владимир Путин заявил, что заключение нового соглашения с Киевом для транзита газа в Европу уже невозможно.

По словам источника в SOCAR, компания почти год выступала посредником в переговорах между украинскими и российскими энергокомпаниями по просьбе Украины и ЕС. Он отметил, что руководители высокого уровня встречались с представителями украинских энергокомпаний 2 мая в Стамбуле и 29 августа в Вене, добавив: «В конце концов, украинская и российская стороны не смогли согласовать условия».

Украина объявила, что не будет продлевать контракт, согласно которому ежегодно через украинскую территорию в Европу транспортируется около 15 миллиардов кубометров российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что Киев мог бы рассмотреть возможность продолжения транзита российского газа, но лишь при условии, что Россия не будет получать за это оплату до окончания войны. Однако это условие вряд ли будет принято Москвой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что срок действия соглашения о транзите завершится утром 1 января, сообщает Интерфакс-Украина. Он добавил, что транзит может быть возобновлен только для нерусского газа, если поступит соответствующий запрос от Еврокомиссии.