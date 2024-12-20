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Европейцам не понравится требование Трампа

20 декабря 2024, 23:50 456

Избранный президент США Дональд Трамп планирует потребовать от стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров его команды с европейскими чиновниками.

По словам одного из них, Трамп может запросить увеличение оборонных расходов только на 3,5%, а свои требования сочетать с предложением более выгодных условий торговли с США. Сейчас в альянсе установлена минимальная планка в 2% для оборонных расходов.

Ранее в декабре газета сообщала, что европейские члены НАТО ведут переговоры об увеличении целевого показателя оборонных расходов альянса до 3% от ВВП. По данным FT, такой шаг может быть согласован к ежегодному саммиту НАТО в июне следующего года. В то же время такое резкое увеличение оборонных расходов окажет сильное давление «на и без того напряженные национальные бюджеты», оценила она. Согласно собственным подсчетам альянса, из 32 стран — членов НАТО только 23 достигнут целевого показателя в 2% в этом году. Требование не смогут выполнить такие страны, как Италия и Испания.

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