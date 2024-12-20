USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться

20 декабря 2024, 23:59 342

Курдские вооруженные группировки в Сирии должны сдать оружие и войти в состав новых сирийских вооруженных сил.

Так заявила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Курдские группы должны разоружиться и интегрироваться в национальные структуры безопасности», - приводит Интерфакс слова Бербок.

Глава МИД Германии считает, что «безопасность курдов жизненно важна для будущего Сирии», однако также необходимо учитывать «причины для беспокойства Анкары в сфере безопасности».

В то же время Хакан Фидан, по данным газеты Sabah, заявил, что Силы самообороны сирийских курдов (YPG), связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), не представляют курдское общество. Министр заявил, что YPG должны разоружиться и самораспуститься.

РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС.

Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
20 декабря 2024, 23:59 343
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
20 декабря 2024, 23:38 1350
У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева; обновлено 22:43
20 декабря 2024, 22:43 4601
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
20 декабря 2024, 22:32 1009
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение обновлено 21:45
20 декабря 2024, 21:45 7083
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине новость дополнена 21:32
20 декабря 2024, 21:17 3238
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 6010
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
20 декабря 2024, 14:10 4155
Ильхам Алиев принимает поздравления...
Ильхам Алиев принимает поздравления...
20 декабря 2024, 19:50 3351
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы добавлено видео
20 декабря 2024, 19:28 5909
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад?
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад? Главный вопрос
20 декабря 2024, 16:41 6539

ЭТО ВАЖНО

Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
20 декабря 2024, 23:59 343
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
20 декабря 2024, 23:38 1350
У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева; обновлено 22:43
20 декабря 2024, 22:43 4601
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
20 декабря 2024, 22:32 1009
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение обновлено 21:45
20 декабря 2024, 21:45 7083
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине новость дополнена 21:32
20 декабря 2024, 21:17 3238
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 6010
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
20 декабря 2024, 14:10 4155
Ильхам Алиев принимает поздравления...
Ильхам Алиев принимает поздравления...
20 декабря 2024, 19:50 3351
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы
Ответ Украины: ракетный удар по российскому городу, есть жертвы добавлено видео
20 декабря 2024, 19:28 5909
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад?
Путин повышает ставки. Чем ответит Запад? Главный вопрос
20 декабря 2024, 16:41 6539
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться