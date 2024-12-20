Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться

Так заявила в пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Курдские вооруженные группировки в Сирии должны сдать оружие и войти в состав новых сирийских вооруженных сил.

«Курдские группы должны разоружиться и интегрироваться в национальные структуры безопасности», - приводит Интерфакс слова Бербок.

Глава МИД Германии считает, что «безопасность курдов жизненно важна для будущего Сирии», однако также необходимо учитывать «причины для беспокойства Анкары в сфере безопасности».

В то же время Хакан Фидан, по данным газеты Sabah, заявил, что Силы самообороны сирийских курдов (YPG), связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), не представляют курдское общество. Министр заявил, что YPG должны разоружиться и самораспуститься.

РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС.