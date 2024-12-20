Рекордные закупки российского сжиженного газа Евросоюзом

Импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз в этом году достиг рекорда – 16,5 миллиона тонн по состоянию на середину декабря, несмотря на попытки ЕС избавиться от зависимости от газа из РФ.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Kpler, занимающейся торговой аналитикой.

Нынешний импорт превышает прошлогодний, который был на уровне 15,18 миллиона тонн, и бьет предыдущий рекорд, установленный в 2022 году. Тогда ЕС импортировал 15,21 миллиона тонн СПГ из России.

В отличие от импорта газа по трубопроводам, объемы которого снизились до минимума, а также российской нефти и угля, которые в ЕС запрещены, импорт российского СПГ все еще разрешен и растет.