Перемирия нет. Турция продолжает наступление в Сирии

Как уже упоминалось, в первую президентскую каденцию Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отдал приказ о выводе из Сирии американских войск, который руководство Пентагона, по сути, не выполнило. Похоже, что и в ходе второго президентского срока Трампа эта история может повториться… На днях, узнав о недавнем восстании в Сирии, приведшем к падению режима Башара Асада, избранный, но еще не принесший присягу президент Дональд Трамп вслух поинтересовался: «А что мы вообще делаем в Сирии?» Спустя несколько дней Трамп вновь высказался о Сирии, отметив, что 900 американских военнослужащих, находящихся в этой стране, находятся в постоянной опасности, в то время как контроль за всеми процессами, происходящими в этой арабской стране, фактически перешел к Анкаре.

В ответ представитель Пентагона Патрик Райдер заявил 19 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне, что на самом деле численность американского воинского контингента в Сирии составляет свыше двух тысяч человек. И хотя Райдер не уточнил, когда эта цифра увеличилась более чем вдвое, по мнению военных аналитиков, это произошло сразу же после 27 декабря, когда вооруженные отряды сирийской оппозиции начали наступление на Алеппо и когда террористическая организация РПК/ОНС понесла ряд территориальных потерь. Райдер также подтвердил планы базирующегося в Кувейте Центрального командования США (CENTCOM), контролирующего огромное пространство от Египта до Казахстана и Пакистана, в соответствии с которыми все американские военные остаются на местах и планов по их выводу нет. Разночтения в оценке количественного состава и планов американских войск в Сирии, данные Дональдом Трампом и командованием CENTCOM, объясняются тем, что 47-й президент США, скорее всего, не был проинформирован о решении Пентагона. Что, в свою очередь, расценивается наблюдателями как прямое противодействие американских военных позиции нового президента США и естественную реакцию руководства Пентагона на информацию о том, что Трамп, извлекший урок из опыта первой президентской каденции, на сей раз формирует администрацию и правительственный кабинет из полностью лояльных ему людей. Отметим, что заявление Пентагона совпало по времени с интервью Мазлума Абди Шахина, главы сформированной вокруг террористической Рабочей партии Курдистана организации «Сирийские демократические силы» (СДС), сказавшего, в частности, Reuters, что «…члены РПК должны покинуть ряды СДС и вернуться в Ирак».

По мнению экспертов по Ближнему Востоку, Пентагон, похоже, вновь пытается убедить Турцию, что СДС — это вовсе не РПК, сохраняя тем самым за «Сирийскими демократическими силами» право участвовать в формировании властных структур в постасадовской Сирии. Однако Анкара считает СДС интегральной частью РПК и не верит в искренность призывов находящегося в розыске Мазлума Абди Шахина, руководившего в прошлом серией кровавых терактов на территории Турции. Таким образом, как и в период первого срока Дональда Трампа, заявления президента типа «Мы должны уйти из Сирии» вновь игнорируются Центральным командованием США. В этой связи важно учесть, что, если в США Пентагон действует как «государство в государстве», то структуру CENTCOM, выполняющую роль американских «мускулов» на Ближнем Востоке, вполне можно назвать «армией внутри армии». Так вот, за последние десять лет CENTCOM неизменно поддерживала оккупацию северо-востока Сирии сирийским крылом РПК — PYD/ОНС, а также способствовала их контролю над основными энергетическими и водными ресурсами страны. Но падение режима Асада и установление в Сирии власти оппозиционных сил привели к возникновению новых реалий. Вскоре после начала восстания города Телль-Рифат и Манбидж, расположенные к западу от реки Евфрат и долгое время находившиеся под оккупацией боевиков РПК/ОНС, перешли под контроль поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии. Дейр-эз-Зор, переданный режимом Асада отрядам РПК/ОНС, также был взят оппозицией после переговоров между командующим CENTCOM Майклом Куриллой и террористами.

Параллельно началась операция по освобождению Ракки, которую называют «крепостью» РПК/ОНС. По информации находящейся в Сирии медиагруппы редакции haqqin.az, 20 декабря Айн-эль-Араб (Кобани), расположенный на турецкой границе, также перешел под контроль Сирийской национальной армии, и над городом были подняты флаги новой Сирии. А президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь на родину из Египта, заявил журналистам, что террористы РПК в Сирии обречены. «Единственная цель этих террористов [РПК] — служить интересам своих покровителей, и они обречены на изоляцию. Срок РПК/ОНС истек», — заявил Эрдоган. Несколькими днями ранее лидер сирийской оппозиции Ахмед аль-Шараа заявил, что организация РПК/ОНС не представляет в Сирии интересы курдского населения, а потому страна будет полностью очищена от террористов. Между тем Пентагон распространил информацию о продлении срока четырехдневного перемирия, согласованного между Сирийской национальной армией и РПК/ОНС во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако 19 декабря Минобороны Турции опровергло это заявление. По данным специальных корреспондентов haqqin.az, операции Сирийской национальной армии продолжаются. В настоящее время развернулись боевые действия между СНА и курдскими боевиками в районе моста Каракузак.