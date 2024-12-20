В Иране опровергают Путина

Накануне президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия вывезла 4000 иранских бойцов из Сирии в Тегеран. «Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4000 иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушла без боя в Ливан, часть – в Ирак», – сказал Путин.

Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана генерал Эсмаил Кусари утверждает, что информация о переброске Россией 4000 иранских военных из Сирии не соответствует действительности, об этом пишут иранские телеграм-каналы.

По его словам, у Ирана не было такого числа военных в Сирии, и что большая часть вывезенных лиц были гражданами Ливана, Афганистана и других стран, работавшими в Сирии.

Генерал Кусари заявил, что «Иран оставался в Сирии до последнего», надеясь, что сирийская армия и руководство страны будут способны «противостоять угрозам. Однако, как оказалось, ни армия, ни Башар Асад не смогли эффективно защищаться».

Генерал Асади в то же время признал, что Россия оказала помощь в возвращении некоторых иранских граждан, живших в Сирии. Большинство из них были гражданскими лицами.

Асади утверждает, что все иранские военные и консультанты были вывезены из Сирии Ираном.

То есть «речь идет не о переброске 4000 иранских военных, а о возвращении различных гражданских лиц и добровольцев, которых Россия помогла вывезти в Иран».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи также опроверг слова президента РФ, заявив, что в число людей, эвакуированных Ираном из Сирии, входили семьи дипломатов и сотрудников дипломатическо-консульских и культурных миссий Ирана в Сирии, иранские паломники, а также ряд неиранских паломников и людей, которые отправились в Сирию, чтобы помочь ливанским беженцам. «Все эти люди были доставлены в Иран иранскими самолетами и через аэропорт Хмеймим, который всегда использовался в качестве вспомогательного аэропорта рядом с аэропортом Дамаска в сотрудничестве с Россией», - заявил Бакаи.