Как Зеленский предлагал Фицо полмиллиарда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.

Об этом пишет американское издание Politico.

По данным издания, попытка подкупа якобы состоялась на переговорах в Брюсселе.

«Господин (Зеленский) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», – рассказал Фицо.

Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были «абсурдными».