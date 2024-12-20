Как Зеленский предлагал Фицо полмиллиарда
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.
Об этом пишет американское издание Politico.
По данным издания, попытка подкупа якобы состоялась на переговорах в Брюсселе.
«Господин (Зеленский) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», – рассказал Фицо.
Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были «абсурдными».