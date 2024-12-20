USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Как Зеленский предлагал Фицо полмиллиарда

02:12 805

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных на Западе российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО.

Об этом пишет американское издание Politico.

По данным издания, попытка подкупа якобы состоялась на переговорах в Брюсселе.

«Господин (Зеленский) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», – рассказал Фицо.

Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были «абсурдными».

Россия обещает ответ Украине
Россия обещает ответ Украине добавлено видео; обновлено 01:55
01:55 8003
В Иране опровергают Путина
В Иране опровергают Путина
01:40 1397
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
20 декабря 2024, 23:59 1640
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
20 декабря 2024, 23:38 3562
У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева; обновлено 22:43
20 декабря 2024, 22:43 5925
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
20 декабря 2024, 22:32 1547
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение обновлено 21:45
20 декабря 2024, 21:45 7864
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине новость дополнена 21:32
20 декабря 2024, 21:17 4138
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 7202
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
20 декабря 2024, 14:10 4452
Ильхам Алиев принимает поздравления...
Ильхам Алиев принимает поздравления...
20 декабря 2024, 19:50 4096

ЭТО ВАЖНО

Россия обещает ответ Украине
Россия обещает ответ Украине добавлено видео; обновлено 01:55
01:55 8003
В Иране опровергают Путина
В Иране опровергают Путина
01:40 1397
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
20 декабря 2024, 23:59 1640
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
20 декабря 2024, 23:38 3562
У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева; обновлено 22:43
20 декабря 2024, 22:43 5925
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
20 декабря 2024, 22:32 1547
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение обновлено 21:45
20 декабря 2024, 21:45 7864
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине новость дополнена 21:32
20 декабря 2024, 21:17 4138
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 7202
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
20 декабря 2024, 14:10 4452
Ильхам Алиев принимает поздравления...
Ильхам Алиев принимает поздравления...
20 декабря 2024, 19:50 4096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться