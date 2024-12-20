Освобожденный из российского плена стал послом в Турции

В сентябре 2021 года Джелял был задержан российскими силовиками в Крыму из-за якобы «диверсии на газопроводе в селе Перевальное». А в сентябре 2022 года «верховный суд Крыма» приговорил Джеляла по «делу о диверсии на газопроводе» в Перевальном к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1,5 года. 28 июня этого года из российского плена удалось вернуть десять граждан Украины, среди них и Наримана Джеляла

В октября Джелял посетилв Анкару, где провел ряд официальных встреч. Джелял выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку Украины. Советник посольства Украины в Анкаре Денис Золотарев подчеркнул, что освобождение Джеляла стало результатом совместных усилий Турции и Украины, и выразил благодарность президенту Эрдогану за решительную поддержку в освобождении украинских граждан из российского плена.