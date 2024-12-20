Беспилотники атаковали Казань
По информации СМИ, атаковавшие Казань беспилотники влетели в здания на проспекте Камалеева, улице Клары Цеткин, Юкозинской, Хади Такташа, Красной Позиции. Еще два беспилотника ударили в дом на улице Оренбургский тракт.
December 21, 2024
*** 10:29
Еще один дом загорелся после падения беспилотника в Казани. Предварительно, пострадавших нет.
December 21, 2024
*** 10:09
Два украинских БПЛА влетели в 37-этажное здание элитного жилого комплекса «Лазурные берега» в Казани, начался пожар, пишут российские телеграм-каналы.
Около 08:50 по бакинскому времени над территорией Татарстана сбили украинский беспилотник самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.
December 21, 2024
Предварительно, повреждены квартиры на 15 этажах.О пострадавших не сообщается.