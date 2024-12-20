USD 1.7000
EUR 1.7609
RUB 1.6425
Подписаться на уведомления
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Тель-Авив под обстрелом: множество раненых

ВИДЕО
10:25 827

Баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена хуситами, долетела до Тель-Авива, сообщила Армия обороны Израиля.

Всего было выпущено как минимум две ракеты, одну перехватить не удалось, признал ЦАХАЛ.

Она упала в районе Яффо на детскую площадку, место падения было оперативно оцеплено. Сообщается об 11 раненых.

Беспилотники атаковали Казань
Беспилотники атаковали Казань добавлено ВИДЕО; обновлено
10:48 1545
Россия обещает ответ Украине
Россия обещает ответ Украине добавлено видео; обновлено 01:55
01:55 13602
В Иране опровергают Путина
В Иране опровергают Путина
01:40 6272
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
20 декабря 2024, 23:59 3681
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
20 декабря 2024, 23:38 7081
У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева; обновлено 22:43
20 декабря 2024, 22:43 8192
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
20 декабря 2024, 22:32 2629
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение обновлено 21:45
20 декабря 2024, 21:45 9350
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине новость дополнена 21:32
20 декабря 2024, 21:17 5580
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 9294
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
20 декабря 2024, 14:10 5117

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники атаковали Казань
Беспилотники атаковали Казань добавлено ВИДЕО; обновлено
10:48 1545
Россия обещает ответ Украине
Россия обещает ответ Украине добавлено видео; обновлено 01:55
01:55 13602
В Иране опровергают Путина
В Иране опровергают Путина
01:40 6272
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
Германия призывает курдских боевиков в Сирии разоружиться
20 декабря 2024, 23:59 3681
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
Безуспешные переговоры России и Украины при посредничестве Азербайджана
20 декабря 2024, 23:38 7081
У «Бакметрополитена» новый глава
У «Бакметрополитена» новый глава Распоряжение Ильхама Алиева; обновлено 22:43
20 декабря 2024, 22:43 8192
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
23-й день непрекращающихся протестов в Тбилиси
20 декабря 2024, 22:32 2629
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение
Американцы сделали для Турции и Венгрии исключение обновлено 21:45
20 декабря 2024, 21:45 9350
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине
Трамп пообещал продолжить военную помощь Украине новость дополнена 21:32
20 декабря 2024, 21:17 5580
Провал Блинкена в Азербайджане
Провал Блинкена в Азербайджане наш комментарий
20 декабря 2024, 19:10 9294
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск?
Кто управляет Америкой: Трамп или Илон Маск? главная тема; все еще актуально
20 декабря 2024, 14:10 5117
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться