Тель-Авив под обстрелом: множество раненых
10:25 827
Баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена хуситами, долетела до Тель-Авива, сообщила Армия обороны Израиля.
Всего было выпущено как минимум две ракеты, одну перехватить не удалось, признал ЦАХАЛ.
Она упала в районе Яффо на детскую площадку, место падения было оперативно оцеплено. Сообщается об 11 раненых.
December 21, 2024
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