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Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада
Новость дня
Репортаж Эйнуллы Фатуллаева из секретной тюрьмы: как пытали и убивали врагов Асада

Иран Асаду: «Не слушал доброго совета…»

10:37 526

Тегеран «давал Башару Асаду много советов», однако тот отказывался их слушать, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью иорданской газете Аl Ghad.

«Мы предупредили Асада о передвижениях оппозиции в Идлибе, и сирийское правительство приняло самостоятельные решения», - сказал Аракчи. По его словам, никаких контактов с Башаром Асадом по поводу выезда из Сирии не было.

Аракчи добавил, что Иран «присутствовал в стране по просьбе сирийского правительства с целью борьбы с террористами» и «никогда не вмешивался в общение и взаимодействие правительства с народом и оппозицией».

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