Иран Асаду: «Не слушал доброго совета…»

Тегеран «давал Башару Асаду много советов», однако тот отказывался их слушать, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью иорданской газете Аl Ghad.

«Мы предупредили Асада о передвижениях оппозиции в Идлибе, и сирийское правительство приняло самостоятельные решения», - сказал Аракчи. По его словам, никаких контактов с Башаром Асадом по поводу выезда из Сирии не было.

Аракчи добавил, что Иран «присутствовал в стране по просьбе сирийского правительства с целью борьбы с террористами» и «никогда не вмешивался в общение и взаимодействие правительства с народом и оппозицией».