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Спонсорское соглашение Банка Республика и АФФА

Банк Республика поддержит развитие футбола в Азербайджане!
10:40 195

Банк Республика, один из ведущих банков страны и Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) подписали спонсорское соглашение в поддержку устойчивого развития азербайджанского футбола. Соглашение подписали председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов и исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

В церемонии подписания приняли участие руководство Банка Республика, представители АФФА, известные фигуры футбольного сообщества и представители СМИ.

Данное сотрудничество направлено как на развитие профессионального, так и массового футбола. В рамках четырехлетнего соглашения Банк Республика ставит своей целью не только предоставление финансовой поддержки, но и реализацию масштабных проектов, направленных на развитие футбола в стране, привлечение молодежи к спорту и пропаганду здорового образа жизни.

 «Сегодня один из самых знаменательных дней для азербайджанского футбола. Отрадно, что банковский сектор готов внести свой вклад в развитие нашего футбола. Выражаем глубокую благодарность Банку Республика за сотрудничество и за внимание к развитию футбола в стране. Мы уверены, что это сотрудничество будет успешным как для национальной ассоциации, так и для банка», - заявил исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев.

"Банк Республика верит в будущее азербайджанского футбола и гордится возможностью внести вклад в его развитие с помощью данного соглашения. Мы уверены, что наша национальная сборная в следующем году порадует болельщиков зрелищной игрой в отборочных матчах чемпионата мира. В рамках сотрудничества с АФФА наша цель – популяризация футбола, выявление молодых талантов и поддержка профессионального футбола," – отметил председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call сenter Банка по номеру 144.

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