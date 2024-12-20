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Шольц взбесился из-за предложения премьера Польши

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Канцлер Германии Олаф Шольц возмутился из-за призыва польского президента Анджея Дуды конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на €260 млрд, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», — вышел из себя канцлер. «Вы даже не используете евро!» — добавил он. В Польше валюта — польский злотый.

Идею поддержали США и Великобритания (соответственно, страны не из еврозоны), против нее выступили пользующиеся евро Германия, Франция и Италия.

17 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евроcоюз решил пересмотреть свой подход к конфискации российских активов и оценивает юридические и финансовые последствия такого решения. Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится наибольшая часть замороженных средств, отмечал, что не хотел бы нести ответственность в случае принятия властями решения о конфискации.

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