Шольц взбесился из-за предложения премьера Польши

Канцлер Германии Олаф Шольц возмутился из-за призыва польского президента Анджея Дуды конфисковать и потратить замороженные в Европе российские активы на €260 млрд, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», — вышел из себя канцлер. «Вы даже не используете евро!» — добавил он. В Польше валюта — польский злотый.

Идею поддержали США и Великобритания (соответственно, страны не из еврозоны), против нее выступили пользующиеся евро Германия, Франция и Италия.

17 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евроcоюз решил пересмотреть свой подход к конфискации российских активов и оценивает юридические и финансовые последствия такого решения. Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится наибольшая часть замороженных средств, отмечал, что не хотел бы нести ответственность в случае принятия властями решения о конфискации.