И в Ливии грабли для Кремля

Ливия будет сражаться и сопротивляться тем, кто попробует въехать в страну без разрешения. Об этом заявил премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба, комментируя предположения экспертов, что Россия может перебросить часть военных из Сирии в Ливию. И хотя российский президент продолжает твердить, что на Западе хотят «подать все, что происходит в Сирии, как сбой и поражение России», но «это не так» - его в данном вопросе никто не слушает. Поскольку заявлять-то можно все что угодно, а вот лихорадочно искать места, где можно было бы создать новые венные базы в регионе – совсем другое.

Российский военный контингент в Сирии оказался в положении странников, которых надо куда-то пристроить. Потому как потерпев фиаско с Асадом, Кремль ни на секунду не сомневается в том, что его агрессивная политика в Африке будет продолжена. Какая связь между Африкой и Сирией – вопрос дилетантский, поскольку базы в Хмеймиме и Тартусе служили Москве логистическим хабом для переброски личного состава и вооружений дружественным африканским режимам. А в Ливии у Кремля есть серьезный актив, пусть и серьезно потрепанный боями и жизнью, пусть и подрастративший свои возможности, но все еще активный Халифа Хафтар, которого хлебом не корми – дай устроить новую ливийскую заварушку, в которой, как он надеется, ему когда-нибудь повезет, и он станет в Ливии номером первым. Поэтому, когда Москва обратилась к нему с просьбой приютить в одночасье оказавшийся бездомным свой сирийские экспедиционный корпус, Хафтар понял, что это просто подарок судьбы какой-то, и без промедления ответил согласием. С радостью, мол, прилетайте, располагайтесь, встретим со всем радушием.