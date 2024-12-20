И в Ливии грабли для Кремля
Ливия будет сражаться и сопротивляться тем, кто попробует въехать в страну без разрешения. Об этом заявил премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба, комментируя предположения экспертов, что Россия может перебросить часть военных из Сирии в Ливию.
И хотя российский президент продолжает твердить, что на Западе хотят «подать все, что происходит в Сирии, как сбой и поражение России», но «это не так» - его в данном вопросе никто не слушает. Поскольку заявлять-то можно все что угодно, а вот лихорадочно искать места, где можно было бы создать новые венные базы в регионе – совсем другое.
Российский военный контингент в Сирии оказался в положении странников, которых надо куда-то пристроить. Потому как потерпев фиаско с Асадом, Кремль ни на секунду не сомневается в том, что его агрессивная политика в Африке будет продолжена. Какая связь между Африкой и Сирией – вопрос дилетантский, поскольку базы в Хмеймиме и Тартусе служили Москве логистическим хабом для переброски личного состава и вооружений дружественным африканским режимам.
А в Ливии у Кремля есть серьезный актив, пусть и серьезно потрепанный боями и жизнью, пусть и подрастративший свои возможности, но все еще активный Халифа Хафтар, которого хлебом не корми – дай устроить новую ливийскую заварушку, в которой, как он надеется, ему когда-нибудь повезет, и он станет в Ливии номером первым.
Поэтому, когда Москва обратилась к нему с просьбой приютить в одночасье оказавшийся бездомным свой сирийские экспедиционный корпус, Хафтар понял, что это просто подарок судьбы какой-то, и без промедления ответил согласием. С радостью, мол, прилетайте, располагайтесь, встретим со всем радушием.
И вот ведь что характерно – буквально за сутки до этого в Марокко прошли переговоры двух ливийских правительств, признанного ООН и поддерживаемого Турцией, – и самопровозглашенного, от чьего имени вроде как и выступает Халифа Хафтар. Диалог был непростым, но определенные шаги на пути взаимного примирения были сделаны. В частности, была достигнута договоренность о проведении выборов в единый парламент страны.
И вдруг Хафтар приглашает к себе солидный по тамошним меркам российский военный корпус со всем его вооружением, что, безусловно, резко повышает военные возможности военных группировок, которые вокруг него консолидировались. И этот корпус начинает спешно туда прибывать, причем даже предварительно не поставив в известность службы воздушного оповещения в Бенгази.
Эти фортеля Хафтара озадачили Вашингтон, вызвали настороженность Анкары, и в особенности - серьезную обеспокоенность в ливийском Триполи, в международно признанном правительстве. А все потому, что Хафтара там знают как облупленного. Личность эта совершенно уникальная. Полное отсутствие принципов, абсолютный цинизм, стойкое презрение к договоренностям, если они ему не выгодны, и фанатичная приверженность идее: «Зачем нам Ливия, если в ней нет Хафтара».
Предоставлять такому человеку доступ к военным возможностям – все равно, что давать обезьяне гранату. Обязательно взорвет. Но, как недавно поведал миру российский президент, «без движухи нам скучно». А потому, почему бы и не устроить ее с таким партнером, как Хафтар? Не первый раз, в конце концов, Москва с ним работает.
А то, что пока аэродромы в Ливии и морской порт в Тобруке по своим возможностям не совсем отвечают интересам Кремля для продолжения экспансии в Африке – так это дело наживное, со временем модернизируют. Если, конечно, это время Москве дадут. Поскольку всем, а особенно – Турции, совершенно очевидно, что Кремль намеренно бросает ей в Ливии вызов. На который необходимо срочно искать ответ.