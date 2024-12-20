Лидер европейской страны едет к Путину

«Как мне неофициально стало известно, в понедельник Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС, на что мне не нужно говорить, какую реакцию это встретит со стороны других лидеров, и это еще больше усложняет ситуацию», — сказал он.

Поездка будет связана с тем, что с 1 января прекратится транзит российского газа по территории Украины. Завершается срок действия соответствующего соглашения с «Газпромом», которое было заключено в 2019 году. Киев отказался продлевать его.

По словам Вучича, Словакия находится «в самой сложной ситуации» из-за ожидаемого прекращения поставок газа.

В ЕС еще в сентябре заявили, что смогут обойтись без российского газа, который поступал по украинскому маршруту. Но Фицо говорил, что остановка транзита является проблемой для всего Евросоюза, а не только для Словакии и ее соседей — Венгрии, Австрии, Молдовы.

«РБК Украина» и Bloomberg сообщали, что альтернативным вариантом поставок газа в Европу через Украину могло стать его приобретение у Азербайджана. Западное агентство со ссылкой на источники писало, что Венгрия и Словакия были близки к заключению соглашения с Азербайджаном о поставках 12–14 млрд куб. м газа в год по той же трубопроводной сети, по которой сейчас поступает в ЕС через Украину российский газ. Эти поставки должны заместить объем газа, который Евросоюз получает в рамках транзитного соглашения.

Источник Reuters из азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR сообщил 20 декабря, что Баку был посредником по просьбе Украины и ЕС в переговорах Киева и Москвы насчет транзита в течение почти года. Стороны не смогли достичь соглашения, рассказал источник.