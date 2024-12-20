Украинцы впервые атаковали россиян на земле без пехоты

В своем отчете за 20 декабря Институт изучения войны ссылается на представителя бригады «Хартия» Национальной гвардии Украины, сержанта Владимира Дегтярева, который сообщил об атаке Сил обороны Украины на позиции российских оккупантов вблизи села Липцы, расположенного к северу от Харькова.

Дата атаки не называется, как и точные позиции, на которых произошли боевые действия. Отмечается, что украинские силы применили десятки роботизированных систем, в частности беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

«Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах», – отмечают аналитики.