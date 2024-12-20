В Египте торжественно открыли новую столицу
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл новую административную столицу и президентский дворец, построенные в пустыне в 45 км к востоку от Каира.
Мегаполис, сопоставимый по размерам с немецким Гамбургом, обошелся казне в $45 млрд.
Строительство новой столицы Египта ведется с 2015 года. Цель ее создание – предотвратить перенаселение Каира и чрезмерную нагрузку на инфраструктуру города.
Резкий рост населения Египта, превышающий мировые темпы, создает угрозу экономике страны, так как людям попросту негде жить — 90% территории страны занимает пустыня Сахара.
December 21, 2024