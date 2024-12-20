Фидан призвал Германию беспристрастно относиться к Азербайджану

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок, говоря о ситуации на Южном Кавказе, заявил, что «третьи стороны должны поощрять мирный процесс между Азербайджаном и Арменией справедливо и беспристрастно», сообщает источник в МИД Турции.

Фидан, как отметил источник, обратил внимание на то, что «была использована историческая возможность для успешного завершения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией».

По выражению турецкого министра, «третьи стороны должны поощрять этот процесс справедливо и беспристрастно».

Фидан заявил также, что его страна поддерживает переговорный процесс по завершению конфликта в Украине.

«Министр заявил на встрече, что Турция поддерживает переговорный процесс по скорейшему и окончательному прекращению российско-украинской войны», - сказал источник.