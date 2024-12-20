МВД предупредило азербайджанцев по поводу кредитных карт

«Сотрудники банка никогда не запрашивают код карты, ПИН-код или другой код или данные в SMS-сообщении, отправленном банком», - напомнил пресс-секретарь министерства Эльшад Гаджиев. Он отметил, что секретные коды интересуют только мошенников.

«Именно с помощью этого метода, путем звонка с иностранных номеров, происходят случаи ограблений. Мошенники звонят и говорят: «Это из банка, ваша банковская карта взломана». Такие случаи в последнее время получили массовое распространение.

Подобным способом 19-20 декабря с банковских карт, принадлежащих различным гражданам, было похищено 50000, 13000, 10000, 8650, 8400, 4715, 4700, 7250, 4000, 3900, 3572, 3500, 2360, 2340, 2396, 2397, 2300, 2200, 1960, 1886, 1500, 1480, 1480, 1300, 1150, 900, 850, 750, 740, 570, 410, 400, 378, 200, 170, 130, 100, 97, 51, 50 манатов.

Есть пострадавшие, которые предоставили информацию о других картах, которые у них есть, поэтому, пожалуйста, обратите внимание и на это: если зафиксированы действия по карте, надо ликвидировать их. В результате средства на этих картах также были украдены.

Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать частную, конфиденциальную информацию о банковской карте другой стороне – незнакомому лицу, поскольку цель лица, интересующегося этой информацией, - украсть ваши деньги», - сказал Гаджиев.