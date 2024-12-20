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Навальная призвала бороться против блокировки YouTube в России

13:07 538

Юлия Навальная, вдова политика Алексея Навального, обратилась к корпорации Google с призывом противостоять попыткам блокировки видеохостинга YouTube в России. Об этом она написала в своем телеграм-канале, подчеркнув, что у компании есть ресурсы для борьбы с цензурой.

Навальная напомнила, что в 2018 году российские власти пытались заблокировать мессенджер Telegram, однако компания разработала механизмы обхода блокировок. «После двух лет бесплодных попыток путинские цензоры вынуждены были признать свое поражение», — отметила она.

Юлия также привела пример мессенджера Signal, который российские власти пытались заблокировать в 2024 году. Несмотря на это, разработчики внедрили технологии обхода ограничений, и сервис остался доступным для российских пользователей. «Победить путинскую цензуру можно — если с ней бороться. Без борьбы, конечно, можно только проиграть. Проиграть свободу и предать интересы миллионов пользователей», — подчеркнула Навальная.

Проблемы с доступом к YouTube в России начались еще в августе 2024 года и первоначально затрагивали пользователей домашнего интернета. Однако, согласно данным Google, в декабре ограничения усилились.

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